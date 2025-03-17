Одобрен проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в Главгосэкспертизе РФ. Документация прошла проверку в Управлении государственной экспертизы Краснодарского края, подтвердив соответствие проектных решений требованиям законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Острицова Фото: Алла Острицова

В рамках реконструкции основной зал переоборудуют в киноконцертный, оснастив его эстрадой. В главном вестибюле отреставрируют лестницы и сохранят тропические растения. Дополнительные вестибюли переоборудуют под выставочные зоны, гардеробные и кассы. В подземной части объекта разместят блок из девяти кинозалов, выставочные пространства, кафе и парковку на 300 мест.

Кинотеатр, построенный в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова, в 1981 году получил статус памятника архитектуры регионального значения. В 2015 году его закрыли на реконструкцию, однако демонтаж несущих конструкций привел к судебным разбирательствам с городской администрацией, длившимся до 2018 года.

В 2019 году мэрия передала проект ООО «Инвестстрой», связанному с предпринимателем Сергеем Галицким. Работы планировалось завершить к концу 2024 года, объем инвестиций оценивался в 2,8 млрд руб. В 2022 году реконструкция была приостановлена в связи с санкционным давлением.

Вячеслав Рыжков