Ставрополье оказалось в конце рейтинга по отраслевым зарплатам

В Ставропольском крае работники сухопутного транспорта получают наибольшую зарплату среди всех отраслей — в среднем 63 тыс. руб. В рейтинге регионов по уровню заработных плат край занял 74-е место из 85 возможных, сообщили аналитики РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Остальные субъекты Северо-Кавказского федерального округа находятся на нижних позициях списка. Кабардино-Балкария занимает 75-е место, а Дагестан — 76-е. В этих регионах наибольшие зарплаты у госслужащих, в среднем составляющие 63 тыс. руб.

Северная Осетия расположилась на 78-м месте с зарплатой госслужащих около 62 тыс. руб. Карачаево-Черкесия занимает 82-е место (60 тыс. руб.), Чечня — 83-е (также 60 тыс. руб.), а Республика Ингушетия — 84-е место с зарплатой в 57 тыс. руб.

Николай Аксенов