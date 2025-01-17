Свыше 700 человек эвакуировали в Петербурге за сутки из-за лжеминеров из США

Более 700 человек эвакуировали в Петербурге за сутки из-за сообщений о минировании, поступивших из США. Об этом рассказал источник 78.ru.

Сообщения о бомбах в течение суток поступали на электронные почты и телефонные номера различных городских учреждений. Правоохранительные органы были вынуждены проверить 21 объект инфраструктуры, 755 человек эвакуировали.

К девяти часам вечера все здания были осмотрены. Опасных предметов нигде не обнаружили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уголовное дело возбудили после ложного сообщения о бомбе на петербургском вокзале.

Дарья Астанина