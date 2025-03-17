Суд продлил арест экс-директора центра ФМБА в Красноярске Борису Баранкину

Железнодорожный райсуд Красноярска продлил арест экс-гендиректору Сибирского научно-клинического центра (входит в Федеральное медико-биологическое агентство, ФМБА) Борису Баранкину, подозреваемого во взяточничестве. Он будет находиться под стражей до 18 мая, сообщает пресс-служба суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», Борис Баранкин был арестован в начале марта этого года. О его задержании стало известно 14 января. Основанием стало уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, фигурант дела за содействие в победе в конкурсах на поставки медизделий для своей организации якобы получил от знакомого топ-менеджера одной из фирм более 16,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что Борис Баранкин якобы пытался покончить с собой после одного из допросов. Впавшего в кому бывшего гендиректора Сибирского научно-клинического центра врачам удалось спасти.

Это уголовное дело в отношении господина Баранкина стало вторым. В первом речь идет о масштабных хищениях при поставках лекарств.

Александра Стрелкова