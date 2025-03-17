Сенаторы предложили ускорить выплату пособий участникам СВО

Сенаторы внесли поправки к закону «О денежном довольствии военнослужащих», которая устанавливает 15-дневный срок для выплаты единовременных пособий для участникам специальной военной операции (СВО), признанным негодными к службе из-за ранений или болезней, а также семьям погибших. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди авторов инициативы — первый зампредседателя Совфеда Владимир Якушев, вице-спикер Инна Святенко и сенаторы Дарья Лантратова, Амыр Аргамаков. К проекту также присоединились депутаты Госдумы. По словам Инны Святенко, страховые выплаты будут производиться не позднее 15 дней со дня получения всех необходимых документов.

Проверка полноты и правильности оформления документов должна завершаться за тот же срок. Владимир Якушев отметил, что в настоящее время сроки рассмотрения документов у разных ведомств могут достигать 60 дней или больше при повторных рассмотрениях.

«Мы последовательно обеспечиваем неукоснительное выполнение всех предусмотренных законом гарантий и обязательств перед участниками СВО. Будет ограничен срок проверки полноты и правильности оформления необходимых документов до 15 дней, чтобы не затягивать процедуру выплаты»,— добавил господин Якушев.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил разработать единый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям. Обобщать практику предоставления помощи военнослужащим будет комиссия Госсовета и главы субъектов РФ.

О выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».