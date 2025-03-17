На Ставрополье суд рассмотрит дело 23-летней давности о попытке сжечь юношу

В Новоселицком округе мужчина обвиняется в покушении на убийство, совершенном более 23 лет назад. Все эти годы подозреваемый скрывался за границей, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 22 июля 2001 года в селе Долиновском (ныне Долиновка). В состоянии алкогольного опьянения мужчина облил бензином и поджег 17-летнего юношу, причинив ему ожоги третьей степени. Благодаря медицинской помощи потерпевший выжил.

После преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Сотрудники Следственного комитета России и оперативные службы установили, что он переехал в Грузию, где долгое время жил с поддельными документами. В ноябре прошлого года при пересечении границы с Республикой Южная Осетия его личность была установлена.

Николай Аксенов