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В Нефтекамске отложили суд по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

Нефтекамский суд отложил заседание по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева и двух других фигурантов — Олега Бушмакина и Николая Пушина — из-за неявки защитника. Информация об этом появилась на сайте суда.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Заседание, назначенное на 13 февраля, перенесено на 20 февраля в 10:00 по местному времени.

Напомним, адвокат Бекмеметьева, Нана Парулава, находится в СИЗО после ареста 20 января. Ее обвиняют в пособничестве незаконной организации в проведении азартных игр с использованием интернета (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Следствие считает, что Нана Парулава под видом юридических услуг «обеспечивала осуществление преступной деятельности».

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