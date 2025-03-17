Глава Башкирии назначил экс-телеведущую советником по социальным вопросам

Новым советником главы Башкирии назначена учредитель АНО «Центр социально-значимых проектов "Данко"» Альбина Касимханова. Об этом Радий Хабиров сообщил на совещании правительства. Альбина Касимханова будет на общественных началах отвечать за развитие социальной политики.

Также, по словам главы региона, госпожа Касимханова будет региональным сервисным уполномоченным. Прежний уполномоченный Руслан Казыханов, экс-советник главы Башкирии по вопросам науки был задержан за мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере и подделку документов, в начале марта суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Институт региональных сервисных уполномоченных создан Агентством стратегических инициатив. Он выступает посредником между государством и гражданами для помощи в различных жизненных ситуациях, среди которых потеря и поиск работы, потеря кормильца, буллинг, насилие в семье и другие.

Альбина Касимханова является членом Общественной палаты Башкирии, председателем правления благотворительного фонда «Территория счастья». Ранее она была ведущий телеканала БСТ и возглавляла департамент по взаимодействию со СМИ ТРК «Башкортостан».

Идэль Гумеров