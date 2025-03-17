В полиции прокомментировали очереди у миграционных центров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у миграционных центров по ул. Чекистов и по ул. Сулимова образовались очереди из иностранных граждан, которые планируют сдать экзамен по русскому языку и получить разрешение на работу. Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, очереди из иностранцев собираются каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории нашей страны в срок до 1 мая. Рекомендую нуждающимся посещать это учреждение в течение всего рабочего дня с 09.00 до 18.00. После обеда здесь всегда гораздо меньше посетителей, чем рано утром, сразу после открытия. Чтобы не возникало конфликтных ситуаций, на ул. Сулимова выставлен пост полиции, — сообщил Валерий Горелых.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в миграционный центр по ул. Сулимова, 46 направлялся наряд полиции территориального ОВД для принятия мер реагирования из-за больших очередей иностранных граждан. Из-за образовавшейся очереди входная дверь в миграционный центр была сорвана с петель.

Мария Шараева