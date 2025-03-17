В Лысьвенском округе от падения снега погибла директор местной школы

В Лысьвенском округе погибла 56-летняя директор школы №16 с УИОП СП «Кыновская СОШ 65» Елена Макарова. Как сообщает пресс-служба управления образования Лысьвы, госпожа Макарова скончалась в результате травм, полученных от снега, сошедшего с крыши дома. По данным краевого СКР, трагедия произошла в период с 13 по 14 марта во время самостоятельной чистки кровли частного дома произошел сход снежной массы. «Не сумев выбраться, женщина скончалась на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

Следственным отделом по городу Лысьве проводится процессуальная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы.

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Как отмечает пресс-служба управления образования, Елена Макарова работала в школе поселка Кузино Свердловской области более 30 лет. Год назад вернулась в родной поселок Кын на должность директора местной школы.