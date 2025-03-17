В Челябинской области перекрыли дороги в местах перелива рек из-за таяния снега

Реки Тогузак, Нижний Тогузак, Ольгинская и Камысты-Аят из-за таяния снега вышли из берегов и перелились на дороги. На участках временно закрыто движение, имеется возможность объезда. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Река Тогузак в Троицком районе перекрыла дорогу в одноименный поселок. Ширина перелива составила 12 м, глубина — 50 см. Нижний Тогузак добрался до трассы, соединяющей поселок Кызыл-Маяк и село Варна. Он разлился на 100 м в ширину и 20 см в глубину. Река Ольгинская в Нагайбакском районе подмыла грунтовую насыпь около водопропускных труб под дорожным покрытием дороги между поселком Александро-Невский и селом Фершампенуаз. Камысты-Аят Брединского района перелилась на дорогу в поселок Княженский на 100 м в ширину и 20 см в глубину.

Виталина Ярховска