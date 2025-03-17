Новый владелец Пермского свинокомплекса снизил убытки почти втрое

АО «Агро-Альянс», ставшее в прошлом году новым владельцем имущества АО «Пермский свинокомплекс», поделилось финансовыми результатами за 2024 год. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», организация увеличила выручку на 26,2% с 1,4 до 1,8 млрд руб. При этом чистый убыток сократился в 2,7 раза — со 116,4 млн до 42,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Агро-Альянс» занимается разведением свиней и производством продукции из их мяса. Директором является Елена Гомызова. Владелец — пермский бизнесмен Артем Болдырев. В начале марта 2024 года компания выкупила АО «Пермский свинокомплекс». Стоимость сделки составила 247,25 млн руб.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец 2023 года составлял 777,6 млн руб.