Мошенники вновь создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

Фейковый аккаунт министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина вновь создан в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 17 марта.

Там уточнили, что мошенники ведут переписку, сообщая о разных ситуациях для разговоров. В одном из примеров от имени министра собеседнице пришло сообщение по поводу некоего инцидента на рабочем месте, который необходимо обсудить.

В правительстве призвали быть бдительнее, и в случае подобной переписки не продолжать ее, а фейковый аккаунт блокировать.

Как писал «Ъ-Приволжье», с фейкового аккаунта господина Тужилина также приходили сообщения в феврале.

Галина Шамберина