Пассажир иномарки пострадал в ДТП с грузовиком на трассе «Зуево – Новая Ладога»

Полиция проводит проверку по факту ДТП с грузовиком в Киришском районе Ленобласти. Дорожный инцидент произошел накануне, 16 марта, в 14:15 на 61-м километре трассы «Зуево — Новая Ладога».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель легкового автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Киришей в сторону города Волхова, при выполнении обгона не учел скорость движения и дорожные условия, в результате чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Foton Auman с полуприцепом.

В результате ДТП ссадины и раны головы получил 24-летний пассажир легкового автомобиля. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте, его состояние оценивается как удовлетворительное. Все подробности произошедшего выясняет полиция.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилая женщина скончалась после наезда на нее спецтранспорта в городе Луга Ленинградской области.

Андрей Цедрик