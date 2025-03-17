В Музее зарубежного искусства покажут работы французских художников

В Ярославле в Музее зарубежного искусства в июне откроется выставка работ французских художников и скульпторов рубежа XIX-XX веков из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Париж. Впечатления»

Фото: Ярославский художественный музей Выставка «Париж. Впечатления»

Фото: Ярославский художественный музей

Экспозиция займет три зала ярославского музея. На выставке будут представлены, в том числе, картины Поля Синьяка и пластические произведения Огюста Родена.

В прошлом году в стенах Музея из собрания Государственного музея изобразительных искусства имени А.С. Пушкина были выставлены работы в рамках выставки «Париж. Впечатления».

Алла Чижова