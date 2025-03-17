Минпром Башкирии договорился о сотрудничестве с коллегами из ПФО

Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии заключило соглашения о сотрудничестве с профильными промышленными министерствами Кировской и Самарской области, Татарстана и Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства. Соглашения подписаны на первом заседании регионального Совета по развитию промышленности, которое состоялось на минувшей неделе на площадке технопарка «Зубово».

По условиям соглашений, министерства будут обмениваться информацией для укрепления торгово-экономических, научно-технических связей в сфере промышленности и торговли. Также предполагается сотрудничество в области импортозамещения.

Кроме того, стороны договорились обмениваться планами по организации и проведению межрегиональных и международных форумов, выставок и других мероприятий, создавать совместные комиссии и рабочие группы.

На заседании совета было подписано еще четыре соглашения. Торгово-промышленная палата Башкирии и АО «Региональный фонд» договорились о сотрудничестве и информационном партнерстве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России.

Минпром Башкирии установил партнерские отношения с ООО «Управляющая компания "Радиоэлектронный технопарк РВ-1"». Еще одно соглашение заключено с ООО «КСТ Энерго Инжиниринг» для размещения в технопарке «Зубово» производственно-логистического комплекса.

Идэль Гумеров