В Тольятти 18 марта пройдет внеочередное заседание думы, на котором выберут главу города

Председатель гордумы Тольятти Сергей Рузанов подписал постановление о проведении 18 марта внеочередного заседания, на повестке которого будет стоять два вопроса — избрание главы Тольятти и вступление его в должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Волга» источник в горадминистрации, губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву все-таки удалось добиться в администрации президента РФ согласования кандидатуры на должность главы Тольятти Ильи Сухих. Вопрос согласования не решался с декабря 2024 года, а вообще пост остается незанятым с середины сентября, когда было объявлено об отставке Николая Ренца.

Внеочередное заседание думы Тольятти, на котором депутаты должны были выбрать главу города, было намечено на 19 декабря, но в последний момент его отменили и перенесли выборы на неопределенный срок. Господин Рузанов заявил, что на конкурс поступило большое количество заявок и их необходимо изучить досконально.

Кроме первого заместителя главы Тольятти Ильи Сухих на пост главы города формально претендуют еще 12 человек. Это временно неработающий Валерий Кандалинцев, специалист отдела по оказанию помощи социально незащищенной группе населения ООО «Центр социальной работы» Алексей Краснов, генеральный директор ООО «Миртолли Рус» Анна Смирнова, директор ООО «ВИП-Партнер» Александр Лунис, финансовый директор ООО «Волга Стар Груп» Андрей Половков, аспирант дипломатический академии МИД России Евгений Бухряков, главный инженер проекта по надзору за строительством АО «Ленстрой» (Санкт-Петербург) Дмитрий Минашкин, генеральный директор ООО «Фингард» Александр Явкин, руководитель отдела дополнительного профессионального образования ООО «НефтеТехМонтаж» Олег Серов, директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин и заведующий хозяйством ООО «Макро» Андрей Яковлев.

Сегодня конкурсная комиссия должна выбрать две кандидатуры, которые будут представлены в городскую думу для голосования.

Алексей Алексеев