Участнику СВО из Удмуртии вернут водительские права после получения госнаграды

Участнику СВО вернут водительские права после получения медали «За отвагу» во время службы в зоне спецоперации, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ранее солдата лишили права управлять авто за вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Осенью 2023 года 29-летнему подсудимому назначили штраф 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года. После этого фигурант заключил контракт с Минобороны до окончания срока мобилизации и отправился в зону СВО, где получил госнаграду.

В связи с этим мировой судья в Можге удовлетворил заявление солдата и прекратил исполнение постановления о лишении водительских прав. Участнику СВО вернут документы без проверки знания ПДД и медосвидетельствования, что предусмотрено административным законодательством.