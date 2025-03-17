Первый зампред правительства России Денис Мантуров во время своего рабочего визита в ОАЭ пригласил делегацию Катара принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», который состоится в Казани с 13 по 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред РФ Мантуров пригласил делегацию Катара принять участие в KazanForum

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первый зампред РФ Мантуров пригласил делегацию Катара принять участие в KazanForum

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщают в пресс-службе международного форума, в 2024 году в нем приняли участие 20,5 тыс. человек из 87 регионов России и 87 стран.

Ранее сообщалось, что в рамках форума пройдет международная выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo 2025.

В 2024 году в выставке приняли участие 324 компании, а экспозиция заняла площадь 42 тыс. кв. м.

В 2025 году организаторы выставки планируют, что количество участников увеличится.

Артём Дергунов