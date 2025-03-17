В Челябинске на семь часов задержали вылет самолета в Нижний Новгород

Вылет самолета Челябинск — Нижний Новгород — Казань задержан более чем на семь часов. Информация об этом содержится в онлайн-табло аэропорта имени Курчатова. Причиной стало позднее прибытие борта.

Рейс выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Маршрут включает вылет из Челябинска, прибытие в Нижний Новгород, а оттуда отправление в Казань.

Вылет самолета Челябинска был запланирован 17 марта в 4:10. Время изменилось на 11:30. В настоящий момент идет регистрация на рейс.

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, самолет в Челябинск должен был вылететь 16 марта в 21:15 по местному времени. Однако отправление состоялось уже на следующий день в 5:55.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», этот рейс был запущен 24 января. Из аэропорта Челябинск самолет отправляется дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.