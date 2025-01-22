Из Челябинска запускают прямые рейсы в Нижний Новгород

С 24 января в Челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова запускают прямые рейсы в Нижний Новгород. Самолеты будут курсировать дважды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.

Обслуживает новые рейсы авиакомпания «ЮВТ аэро» из Республики Татарстан. Улететь в Нижний Новгород можно будет по понедельникам в 04:10 и пятницам в 20:30. Обратно в Челябинск самолеты будут направляться в те же дни недели в 23:20 и 15:40 соответственно (время аэропорта отправления). Полет займет один час и 55 минут. Стоимость билетов начинается от 4,6 тыс. руб. с багажом. Этим же рейсом можно улететь в Казань с пересадкой в Нижнем Новгороде.

Виталина Ярховска