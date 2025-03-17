Краевые власти утвердили зону КРТ для застройки участка «ПЗСП-Групп» возле школы на Парковом

Постановлением правительства Пермского края утверждены границы территориальной зоны комплексного развития «КРТ-13» в отношении земельного участка по Парковому проспекту, 24. Освоением этой территории в Дзержинском районе Перми, расположенной возле школы №44, займется «ПЗСП-Групп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок под строительство дома на проспекте Парковый, 24 в Перми Фото: Участок под строительство дома на проспекте Парковый, 24 в Перми

В постановлении, подписанном губернатором Дмитрием Махониным, также указаны предельные параметры застройки территории. Основным видом разрешенного использования территориальной зоны «КРТ-13» стала многоэтажная жилая застройка и объекты культурно-досуговой деятельности. Предельная высота зданий по проекту составит 18 этажей.

Комплексным развитием территории на Парковом проспекте, 24, занимается структура «ПЗСП-Групп» — ООО «Дом Учителя». Участок по этому адресу был получен девелопером по договору обмена территориями с администрацией Перми. Строительная группа заключила с краевыми властями договор комплексного развития площадки на проспекте Парковом, 24, осенью 2024 года. Согласно договору, на участке 3,9 тыс. кв. м возле школы №44 возведут многоквартирный дом со встроенными помещениями библиотеки. В дальнейшем библиотеку безвозмездно передадут администрации Перми.

Застройщик также благоустроит территорию, создаст малые архитектурные формы, отремонтирует участок дороги, примыкающий к рассматриваемой территории. Завершить проект КРТ предполагается в 2029 году.