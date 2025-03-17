Глава СКР хочет знать, почему не отремонтирована дорога к СНТ в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах проверки по сведениям о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Кировском районе Волгограда и принятом по итогам решении. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным СМИ и соцсетей, в Кировском районе долгое время в непригодном состоянии находится единственная дорога, по которой можно добраться до дачных участков в СНТ «Транспортник». Отмечается, что передвигаться по ней небезопасно.

Для местных жителей не организована перевозка общественным транспортом к указанному СНТ. Граждане неоднократно обращались в компетентные службы, но ремонт дороги регулярно переносится.

Павел Фролов