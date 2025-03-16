В аварии на улице Ижорского Батальона пострадала 15-летняя девушка

Полиция Колпинского района проводит проверку по факту ДТП на улице Ижорского Батальона. В аварии пострадала 15-летняя девушка, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, «Фольксваген», за рулем которого находился 36-летний мужчина, столкнулся с Kia под управлением 38-летнего водителя. На заднем сиденье «корейца» ехала 15-летняя школьница, она получила травмы средней тяжести и была госпитализирована.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что школьница попала в больницу после ДТП с участием Mazda на Варшавской улице.

Дарья Астанина