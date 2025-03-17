Глава СКР еще раз потребовал доклад о нерасселении аварийного дома в Астрахани

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков доложит о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр СКР.

Ситуация ранее освещалась в СМИ. Господин Бастрыкин уже требовал по ней доклад. Следственные органы регионального подразделения СКР проводили процессуальную проверку, по итогам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь Ибрагиму Могушкову предстоит доложить, почему это произошло.

Ранее граждане пожаловались на длительное нерасселение многоквартирного дома по ул. Советской Милиции в Астрахани. Речь идет о памятнике архитектуры регионального значения. Аварийное здание построено во второй половине 19 века. Там разрушаются несущие конструкции, в стенах можно наблюдать трещины, подвальные помещения затапливаются.

Ответственные лица бездействуют в части устранения нарушений, сроки расселения регулярно переносятся вот уже более 20 лет. Жильцы неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов