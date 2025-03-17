Глава СКР хочет знать, почему семья пенсионеров проживает в подвале в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах проверки по сведениям о нарушении прав семьи пенсионеров в Саратове и принятом по итогам решении. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным СМИ и соцсетей, на иждивении проживающей в Саратове семьи пенсионеров находится 48-летний сын, который является инвалидом. Они проживают по договору соцнайма в подвальном помещении аварийного многоквартирного дома.

Здание построено в 1917 году. Свыше полувека жилье находится в непригодном состоянии. Так, там нет системы горячего водоснабжения, канализации, наблюдается плесень. Несмотря на все это, семья не может получить благоустроенную жилплощадь.

Павел Фролов