Число туристических поездок по России превысило 120 млн

Общее число туристических поездок внутри России по итогам 2024 года достигло 120 млн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на подсчет Центра стратегических разработок (ЦСР). Там отметили рост автотуризма и пеших походов.

«В России растет популярность автотуризма и пеших походов, речных, морских и железнодорожных круизов … Многие едут в Дагестан, где можно совместить пляжный отдых на Каспийском море с возможностью увидеть древние города и подняться в горы, а также отправляются в Калининградскую область на балтийское побережье, Приморский край или же выбирают Сахалин или Камчатку»,— сообщил ЦСР.

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что количество туристических поездок внутри страны в 2024 году стало рекордным и составило около 92 млн. В 2023 году показатель составил 78 млн.