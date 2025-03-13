«Зенит» справился с «Ростовом»

«Зенит» выиграл у «Ростова» первый полуфинальный матч «Пути РПЛ» Кубка России на его поле 1:0. Единственный гол забил во втором тайме вышедший на замену Матео Кассьерра. Тренер команды Сергей Семак приберег своих лидеров на матч чемпионата со «Спартаком». Не играл и полузащитник Вендел, удаление которого в матче с «Факелом» спровоцировало скандал на тему расизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип (справа) и игрок команды «Ростов» Мохаммад Мохеби (слева) во время матча

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип (справа) и игрок команды «Ростов» Мохаммад Мохеби (слева) во время матча

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Вендел не полетел с командой в Ростов-на-Дону, куда зенитовцы добрались сложными путями из-за проблем с логистикой. Хотя многие ожидали, что бразилец примет участие в кубковой игре, так как матч 21-го тура чемпионата России ему, скорее всего, придется пропустить из-за красной карточки, полученной в игре чемпионата с «Факелом». Тогда Вендел показал в адрес трибун оскорбительный жест, и главный арбитр Виталий Мешков, изучив видеоповтор, удалил его с поля. Эпизод вызвал неоднозначную оценку со стороны со стороны всех, кто имел отношение к матчу. В «Зените» заявили, что бразильца провоцировали болельщики «Факела», а также один из его игроков, и требуют от футбольных властей отменить красную карточку. На этот счет клуб представил материалы Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) Российского футбольного союза (РФС). «Факел» будет отстаивать свою точку зрения: там считают, что именно их игрока в матче удалили ошибочно, голы «Зенита» не надо было засчитывать, а защитник Сергей Божин, которого «Зенит» подозревает в жестах, имитирующих мимику обезьяны, имел в виду совсем другое, когда их демонстрировал.

Заседание на тему «среднего пальца» Вендела пройдет сегодня, 13 марта. Полузащитнику сине-бело-голубых грозит дисквалификация от двух до шести матчей, как указано в регламенте — в зависимости от тяжести дисциплинарного поступка и обстоятельств. Но, скорее всего, дадут не больше двух матчей. Все-таки неприличный жест игрок «Зенита» показал, а поведение болельщиков «Факела» — это уже тема для другой статьи. Венделу надо было не таким образом решать проблему — можно было обратиться к тренерам «Зенита», чтобы те обратили внимание арбитра на то, что происходит на трибунах, если там были провокации. Матч могли прервать или вовсе отменить — такая практика существует в Европе. Но «Зенит» вел в счете 2:0, а Вендел решил разобраться с болельщиками сам. Теперь он может пропустить из-за красной карточки матч со «Спартаком», который пройдет в Москве 16 марта,— в нем будет многое решаться. Красно-белые отстают от «Зенита» на три очка в турнирной таблице.

Что касается игры в Ростове-на-Дону, то в ней, помимо Вендела, не участвовали вратарь Евгений Латышонок, защитники Нино и Дуглас Сантос, полузащитники Саша Зделар и Максим Глушенков — их готовят к матчу со «Спартаком». Единственный гол, принесший «Зениту» победу, забил вышедший на замену Матео Кассьерра, замкнувший передачу в штрафную Юрия Горшкова. Также большую роль во взятии ворот сыграл аргентинец Лусиано, приковавший к себе внимание нескольких защитников и отпасовавший на фланг Горшкову. В первом тайме атаковали у «Зенита» форвард Александр Соболев и бразильский новичок Луис Энрике. У обоих мало что получалось, и Семак их заменил. Действия гостей осложняло плохое поле, на котором пришлось больше бороться, чем играть, но в итоге «Зенит» не дал хозяевам шансов на спасение, надежно сыграв в обороне.

Полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России состоит из двух матчей — ответный пройдет 16 апреля в Петербурге.

Кирилл Легков