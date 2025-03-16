«Молот» победил «СКА-Нева» в Петербурге

В матче чемпионата ВХЛ хоккеисты «Молота» обыграли в гостях «СКА-Нева», фарм-клуб питерского СКА. Поединок завершился со счетом 6:3. В составе победителей трижды отличился Максим Кицын, дубль оформил Даниил Лапин и еще один гол забил Виктор Пластинин.

Это победа позволила «Молоту» подняться на восьмое место в турнирной таблице. Завершающую игру чемпионата подопечные Евгения Попихина проведет так же в Санкт-Петербурге против местного «Динамо», борющегося за второе место в турнире. После этого станет известно, с какой позиции стартует «Молот» в серии плей-офф.