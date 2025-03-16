Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича. Это было сделано «с целью улучшения качества управления войсками», написала пресс-служба Генштаба в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали вооруженных сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений ставки Верховного главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками»,— сообщили в Генштабе.

27 февраля господина Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ. До этого он восемь месяцев занимал пост командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Одновременно Владимир Зеленский назначил Анатолия Баргилевича генеральным инспектором Министерства обороны Украины. На него возложили обязанности по контролю за процессами реформ, которые проводятся в украинской армии, проверкой соблюдения законодательства и выполнения принятых решений в системе Минобороны, заявили в Генштабе. Генерал Баргилевич руководил Генштабом с 9 февраля 2024 года.