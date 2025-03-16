В Калининграде в честь Героя России и уроженца Набережных Челнов назовут улицу

В Калининграде в честь Героя России и уроженца Набережных Челнов Сергея Чебнева назовут улицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Похороны Сергея Чебнева пройдут с воинскими почестями на мемориальном кладбище «Курган Славы» рядом с Калининградом.

На прощание приехал глава Набережных Челнов Наиль Магдеев. Руководство Республики Татарстан предложило присвоить школе № 56, которую окончил Сергей Чебнев, его имя героя и установить бюст.

Главу Калининградской области заверил семью героя в поддержке и заботе, отметив, что его имя будет жить в памяти всех. «Мы приняли решение назвать в честь Сергея новую улицу. Это одна из тех вещей, которые мы можем сейчас для него сделать», — сказал Алексей Беспрозванных.

Влас Северин