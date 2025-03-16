Трамп прекратил помощь Латинской Америке в борьбе с наркотиками

Решение Дональда Трампа почти целиком заморозить помощь иностранным государствам привело к тому, что без финансирования остались ключевые программы борьбы с наркотрафиком в странах Латинской Америки.

Так, в Колумбии, крупнейшем в мире производителе кокаина, после приостановки финансирования со стороны США были выведены из эксплуатации 18 вертолетов Black Hawk. Министерство обороны страны также заявило The Washington Post (WP), что в результате действий администрации Трампа была приостановлена Международная программа помощи в подготовке следователей по уголовным делам (ICITAP) и другие программы подготовки в силовых структурах и правительстве.

В Эквадоре, одном из крупнейших центров по торговле кокаином, ВМФ страны планировал в этом году начать строительство дока стоимостью $7 млн для проведения операций по борьбе с наркотиками вдоль береговой линии, которая в последние годы практически не охранялась. Теперь проект приостановлен, пишет WP.

А в крупнейшем порту Мексики, в отношении которой Дональд Трамп ввел импортные пошлины за недостаточную борьбу с наркотрафиком, была заморожена программа по выявлению синтетического наркотика фентанила.

Как отмечает газета, осознав последствия своих действий, Вашингтон начал выдавать разрешения на некоторые другие из замороженных программ. Госдепартамент США выделил в итоге $7,8 млн на финансирование программ в Мексике по борьбе с производством и распространением фентанила, а также по ликвидации террористических преступных организаций.

Кирилл Сарханянц