Авария с участием машины ДПС произошла на Московском проспекте
На Московском проспекте в Адмиралтейском районе произошла авария с участием полицейской машины. Об этом в группе «Мегаполис | ДТП и ЧП» сообщили очевидцы случившегося.
Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт Петербург»
Автомобиль ДПС попал в аварию в районе Обуховского моста днем 16 марта. Вторым участником ДТП стала белая иномарка. Обе машины «пострадали», однако у иномарки оказалась сильно разбита передняя часть.
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