Авария с участием машины ДПС произошла на Московском проспекте

На Московском проспекте в Адмиралтейском районе произошла авария с участием полицейской машины. Об этом в группе «Мегаполис | ДТП и ЧП» сообщили очевидцы случившегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт Петербург» Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт Петербург»

Автомобиль ДПС попал в аварию в районе Обуховского моста днем 16 марта. Вторым участником ДТП стала белая иномарка. Обе машины «пострадали», однако у иномарки оказалась сильно разбита передняя часть.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что школьница попала в больницу после ДТП с участием Mazda на Варшавской улице.

Дарья Астанина