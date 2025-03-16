Школьница попала в больницу после ДТП с участием Mazda на Варшавской улице

На Варшавской улице столкнулись Mazda 6 и Kia Sportage. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье «корейца», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась возле дома № 112 по Варшавской улице. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что 40-летний водитель Mazda «неправильно выбрал безопасную дистанцию» и столкнулся с автомобилем Kia, ехавшим в попутном направлении.

Пострадавшую в ДТП школьницу госпитализировали с закрытым переломом поясничного позвонка. Ее состояние врачи оценивают как среднетяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на трассе под Киришами иномарка опрокинулась после ДТП. В аварии пострадал ребенок.

Дарья Астанина