УНИКС обыграл «Самару» со счетом 120:64 в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС одержал победу над баскетбольным клубом «Самара» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 120:64 в пользу казанцев.

Первая четверть закончилась со счетом 28:25, вторая — 33:18, третья — 29:10, а заключительная — 30:11.

Наибольший вклад в победу внесли Маркос Найт с 25 очками, Девон Акун-Перселл с 21 очком и Джален Рейнольдс с 20 очками. В составе самарского клуба лучшими были Егор Амосов (13 очков), Богдан Шувакин (10 очков) и Андрей Сопин (8 очков).

В следующем матче УНИКС встретится с «Уралмашем» 19 марта в Екатеринбурге. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Влас Северин