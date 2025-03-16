«Локомотив-Кубань» упустил победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» проиграл на своей площадке соперникам из московского ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 84:88.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Локомотив-Кубань» Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Первая четверть закончилась с равным счетом 18:18. Вторая и третья осталась за москвичами – 16:22, 19:22. В последней четверти у «железнодорожников» появился шанс победить, однако к концовке завершающего периода ЦСКА все же оказался сильнее, вырвав победу у кубанской команды – 31:26.

У «Локомотива» самым ценным игроком по итогам матча стал атакующий защитник Таджер Маккол (21 очко), у ЦСКА – разыгрывающий защитник Мело Тримбл (19 очков).

Серия личных противостояний между «Локо» и ЦСКА завершилась со счетом 2:2. Нынешнее поражение в сезоне стало для кубанских баскетболистов десятым в сезоне. Сейчас с 27 победами они занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Следующую встречу подопечные Андрея Ведищева проведут 22 марта на выезде против «УНИКСа».

Александр Орлов