«Локомотив-Кубань» упустил победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» проиграл на своей площадке соперникам из московского ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 84:88.
Фото: БК «Локомотив-Кубань»
Первая четверть закончилась с равным счетом 18:18. Вторая и третья осталась за москвичами – 16:22, 19:22. В последней четверти у «железнодорожников» появился шанс победить, однако к концовке завершающего периода ЦСКА все же оказался сильнее, вырвав победу у кубанской команды – 31:26.
У «Локомотива» самым ценным игроком по итогам матча стал атакующий защитник Таджер Маккол (21 очко), у ЦСКА – разыгрывающий защитник Мело Тримбл (19 очков).
Серия личных противостояний между «Локо» и ЦСКА завершилась со счетом 2:2. Нынешнее поражение в сезоне стало для кубанских баскетболистов десятым в сезоне. Сейчас с 27 победами они занимают четвертую строчку в турнирной таблице.
Следующую встречу подопечные Андрея Ведищева проведут 22 марта на выезде против «УНИКСа».