«Рубин» победил «Пари НН» со счетом 1:0 в матче Российской премьер-лиги

Казанский «Рубин» одержал победу над «Пари НН» со счетом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Казани, гол забил Александр Зотов на 72-й минуте матча. У казанской команды не играли Мирлинд Даку, Дмитрий Кабутов и Угочукву Иву из-за дисквалификаций.

После матча «Рубин» набрал 32 очка, поднявшись на седьмое место в таблице. «Пари НН», набравший 19 баллов, остался на 13-й позиции.

Турнир приостановлен на две недели из-за игр сборных. Следующий матч «Рубин» проведет 30 марта в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Влас Северин