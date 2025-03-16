Пробка перед Крымским мостом растянулась на 2,5 км

В воскресенье 16 марта автомобильные пробки перед въездом на Крымский мост начали скапливаться с обеих сторон во второй половине дня. По данным сервиса «Яндекс карты», общая протяженность затора составила 2,5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В очереди со стороны Тамани по состоянию на 17.00 скопилось 120 автомашин. Со стороны Керчи очереди на проезд ожидало 70 транспортных средств. Такие данные передает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Андрей Николаев