На побережье Анапы зафиксированы небольшие выбросы мазута

Незначительные выбросы фракций нефтепродуктов обнаружены на участке побережья Анапы, закрепленном за командой Краснодара. Как сообщает Оперштаб Кубани, представители краевой столицы работают на пляже в поселке Джемете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / opershtab23 Фото: https: / t.me / opershtab23

На побережье Анапы продолжается ликвидация последствий разлива мазута.

На большей части побережья 16 марта новых выбросов нефтепродукта не зафиксировано.

Команды участников ликвидации ЧС проводят ежедневный мониторинг состояния прибрежной полосы. При обнаружении новых выбросов мазута, их убирают в первую очередь. Далее уборка продолжается уборку на основной территории пляжей, говорится в сообщении.

Андрей Николаев