Удмуртская «Ижсталь» совершила камбэк со счета 0:2 и обыграла «Звезду» в Москве

Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии совершили камбэк со счета 0:2 и обыграли московскую «Звезду» в овертайме на льду в столице РФ в рамках заключительной выездной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров». Встреча завершилась со счетом 4:3ОТ.

«Непростая игра, но для нашей команды простых игр не бывает. Начали с 0:2, пришлось немного включать ребятам нервную систему. Спасибо им за то, что услышали и довели дело до победы»,— сказал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Также Константин Маслюков прокомментировал разгромное поражение в матче против «Ска-Нева» 14 марта. «Ъ-Удмуртия» писал, что встреча завершилась со счетом 9:1. «Конечно, был разговор, что попадаешь в плей-офф или на каком ты месте, но во всех играх нужно отдаваться. Скажем так: "Ска-Нева" провела хорошую игру, но мы не смогли с ней справиться»,— добавил тренер «Ижстали».

Заключительный матч сезона 2024/2025 «Ижсталь» проведет против еще одной московской команды — «Юнисон-Москва». Оппонент находится на предпоследней, 32-й строчке рейтинга регулярного чемпионата ВХЛ, «сталевары» — на 31-й. В активе удмуртских хоккеистов 47 очков, они потеряли шанс выйти в плей-офф чемпионата.