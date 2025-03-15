«Ска-Нева» разнесла удмуртскую «Ижсталь» со счетом 9:1 на арене в Петербурге

Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии уступили «Ска-Нева» на ледовой арене в Санкт-Петербурге с разгромным счетом 9:1 в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров». Встреча состоялась 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижстали» Фото: пресс-служба «Ижстали»

«Слов немного. Как бы, наверное, сказали боксеры: "угостили нас сегодня хорошо". По всем аспектам — скорости, индивидуальной игре, тактическом построении. Сыграли сегодня безобразно, будем разбираться»,— сказал тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

По данным таблицы регулярного чемпионата ВХЛ, «Ижсталь» занимает 31-ю строчку рейтинга с 45 очками. «Сталевары» потеряли шанс выйти в плей-офф. Команда доигрывает последнюю выездную серию сезона 2024/2025. Следующий матч «Ижстали» состоится 16 марта против «Звезды» в Москве.