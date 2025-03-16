Во Владикавказе задержали женщину, подозреваемую в серии магазинных краж

Участковые полицейские задержали во Владикавказе женщину, подозреваемую в серии краж из крупного сетевого магазина. Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили полицейские, подозревая в течение нескольких дней выбирала мелкую кухонную технику и на кассе самообслуживания делала вид, будто оплачивает покупки. Далее женщина покидала магазин с неоплаченными вещами.

Злоумышленница похитила товары на сумму, которая превышала в общей сложности 20 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Андрей Николаев