Во Владикавказе задержали женщину, подозреваемую в серии магазинных краж
Участковые полицейские задержали во Владикавказе женщину, подозреваемую в серии краж из крупного сетевого магазина. Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия — Алания.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как установили полицейские, подозревая в течение нескольких дней выбирала мелкую кухонную технику и на кассе самообслуживания делала вид, будто оплачивает покупки. Далее женщина покидала магазин с неоплаченными вещами.
Злоумышленница похитила товары на сумму, которая превышала в общей сложности 20 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.