Курское «Динамо» выиграло у красноярского «Енисея» во втором этапе премьер-лиги

Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска выиграл у красноярского «Енисея» в матче второго этапа премьер-лиги. Встреча прошла на выезде в Красноярске и окончилась со счетом 90:57 (18:20, 28:19, 15:8, 29:10).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с матча между курским «Динамо» и красноярским «Енисеем»

Фото: с сайта ЖБК «Динамо» Фото с матча между курским «Динамо» и красноярским «Енисеем»

Фото: с сайта ЖБК «Динамо»

Наибольший результат в составе курского «Динамо» показали Ольга Фролкина (17 очков), Александра Штанько (16 очков), Марина Годырева (13 очков), Нина Глонти и Киара Линскенс (по 10 очков).

Во втором этапе «Динамо-Курск» борется за первое–шестое место. Команда по итогам встречи вышла на второе место в турнирной таблице, «Енисей» оказался на четвертом месте.

В предыдущем матче премьер-лиги курянки обыграли сыктывкарскую «Нику-Лузалес» в Туле со счетом 88:62. Следующая игра у «Динамо» состоится 14 марта в гостях у подмосковного «МБА-МГУСиТ», занимающего седьмое место. Матч начнется в 19:00.

Егор Якимов