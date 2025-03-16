В Краснодаре полицейские задержали мужчину, пристававшего к девочкам в роще

Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального округа Краснодара задержали в Чистяковской роще 47-летнего местного жителя, приставшего к двум несовершеннолетним девочкам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцсетях 16 марта появилась публикация о непристойном поведении мужчины в Чистяковской роще. В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой в отношении задержанного мужчины будет принято процессуальное решение.

Автора публикации в соцмедиа, а также родителей девочек и очевидцев происшествия просят связаться с сотрудниками полиции по телефонам: 8-964-914-09-93 или 8-918-263-13-07, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Андрей Николаев