В центре Кисловодска впервые устроили выставку коммунальной техники

На главном туристическом бульваре Кисловодска впервые открылась выставка коммунальной техники, приуроченная ко Дню работников бытового обслуживания и ЖКХ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / moiseev_eugene Фото: https: / t.me / moiseev_eugene

На выставке горожанам представили современные уборочные машины, транспортные средства и оборудование для очистки дорожных покрытий и тротуаров. Специалисты ЖКХ поделились опытом и рассказали о различных методах использования техники в городских условиях.

Жители и гости города-курорта ознакомились, а некоторые даже попробовать посидеть за рулем выставочных автомашин.

Как отметил глава Кисловодска, благодаря ежедневному труду работников ЖКХ в городе чисто и комфортно.

Андрей Николаев