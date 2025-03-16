В Ульяновске устраняют последствия снегопада и паводка

В Ульяновске коммунальные службы минувшей ночью начали устранять последствия снегопада, сообщил глава города Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«На уборку снега вышли 75 единиц спецтехники и больше 50 дворников. Работали 7 колонн комбинированных дорожных машин, тракторы со щетками на тротуарах»,— написал глава Ульяновска в своем Telegram-канале. Как отметил градоначальник, днем работы продолжаются.

Кроме того, коммунальщики очистят ливнеприемные колодцы для отвода талой воды. «Продолжаем также мониторинг ситуации с паводком. Обстановка остается стабильной, подъема уровня воды и подтопления территорий не зафиксировано. Несмотря на выходной, все городские службы работают в режиме повышенной готовности»,— сказал городской глава.

По данным областного ГУ МЧС, неблагоприятная погода в регионе сохранится. Сегодня, 16 марта, местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. Ночью и утром 17 марта местами ожидается туман и гололедица.