В Новороссийске на месте горения свалки отсыпали 20,2 тысячи кубометров грунта

На мусорном полигоне в Новороссийске специалисты продолжают борьбу с пожаром, который продолжается 4 дня. Для ликвидации возгорания было отсыпано более 20,2 тыс. кубометров грунта на площади 2,1 тыс. кв. м., сообщает Оперштаб Кубани.

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В ликвидации пожара на полигоне участвуют около 30 специалистов и 36 единиц техники, в том числе автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. С 13 по 16 марта в работах задействовано 342 человека и 245 единиц спецтехники.

Помощь Новороссийску оказывают соседние муниципалитеты, среди которых Крымск, Абинск, Горячий Ключ, Геленджик.

Как отметил в своем Телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, тушение осложняется резкими порывами ветра. Но благодаря различным методам отсыпки и пролива, количество открытых очагов горения сокращается.

Андрей Николаев