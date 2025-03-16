Девять человек эвакуировали из горящей квартиры на Невском проспекте

Сотрудники МЧС тушат горящую четырехкомнатную квартиру в доме № 106 по Невскому проспекту. В 10:04 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, из опасной зоны были эвакуированы девять человек, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 09:51. Как рассказали в ведомстве, огонь охватил комнату площадью 20 «квадратов».

На место были направлены семь единиц техники и 28 сотрудников спасательного ведомства. В 10:47 пожар удалось локализовать, был дан отказ номеру 1-БИС, в данный момент МЧС работает по № 1.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,— отчитались в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец стал жертвой квартирного пожара на Двинской улице.

Дарья Астанина