Захарова опровергла снятие санкций с госсекретаря США Рубио

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сообщения о снятии Россией санкций с госсекретаря США Марко Рубио не соответствуют действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это фейк. На данный момент санкции не сняты»,— сказала госпожа Захарова в беседе с «РИА Новости».

Марко Рубио находится под персональными санкциями России с мая 2022 года. Ограничения предусматривают среди прочего запрет на въезд в страну. В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не снимет санкции с господина Рубио, пока санкционный режим США действует в отношении главы российского МИДа Сергея Лаврова.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций. Американскую сторону представлял в том числе Марко Рубио, а также спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. В состав российской делегации вошли глава МИДа Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.

На этой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву для обсуждения с Владимиром Путиным возможности заключить временное прекращение огня на 30 дней, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после многочасовых дискуссий в Саудовской Аравии.

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