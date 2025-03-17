Банк «Санкт-Петербург» заработает на займах

На прошлой неделе ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» зарегистрировало дочернюю микрокредитную фирму ООО «МКК "БСПБ.Кредиты"», следует из сведений ЕГРЮЛ. Выход банка в сегмент микрокредитования свидетельствует о сохраняющемся на рынке банкинга тренде по диверсификации бизнеса крупных игроков и усиливает позиции финансовой организации на рынке потребительского кредитования, отмечают эксперты.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «...выход крупных банков на рынок микрофинансирования может привести к улучшению обслуживания для заемщиков, так как банки имеют доступ к более дешевым источникам финансирования»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Микрокредитная компания "БСПБ.Кредиты"» зарегистрировано 13 марта. 100% новой компании принадлежат ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» (БСПБ). Уставный капитал общества составляет 100 млн рублей. Кроме этого юрлица «дочками» банка являются ООО «БСПБ.Факторинг» и ООО «БСПБ.Лизинг», зарегистрированные в 2024 году.

В пресс-службе БСПБ не комментируют ожидания компании от выхода в сегмент микрозаймов. Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ, полагает, что создание дочерней микрокредитной организации (МКО) банком способствует, во-первых, расширению клиентской базы, так как МКО работают с клиентами, зачастую не имеющими возможности получить кредит в традиционном банке из-за низкого кредитного рейтинга или отсутствия кредитной истории.

«Банки, создавая МКО, получают доступ к этой аудитории, которая ранее была для них недоступна»,— поясняет эксперт.

Во-вторых, для БСПБ это диверсификация бизнеса: банки стремятся диверсифицировать услуги, чтобы снизить риски и увеличить доходы, ведь микрокредитование — дополнительный источник прибыли, добавляет господин Щербаченко.

С ним согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, отметивший, что наличие собственной микрофинансовой организации (МФО) позволяет оставить потенциального клиента в периметре группы. Это означает, что при отказе в выдаче кредита банк может предложить взять заем в дочерней МФО. При смягчении финансовых условий или улучшении финансовой ситуации гражданин получит право вновь перейти в разряд банковских клиентов. Таким образом банк сохраняет клиентскую базу, а также может нарастить ее за счет переманивания клиентов у обычных МФО, получая дополнительный доход. «Кроме того, выход в сегмент МФО позволяет банку освоить новую кредитную нишу и укрепить позиции на рынке потребительского кредитования»,— полагает господин Додонов.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев обращает внимание, что если раньше банки создавали МФО с расчетом на возможность использования разницы в макропруденциальных лимитах по кредитам для физических лиц, то в последнее время видят в МФО полигон для проверки новых технологий, гипотез и продуктов. «Ключевое преимущество МФО — возможность работать с маленькими чеками, но с выдачей за короткий промежуток времени. Именно поэтому банки один за другим начали создавать свои МФО,— поясняет эксперт.— А с учетом того что все больше молодежи приходит в МФО именно в связи с их высокой технологичностью, банки видят в этом не столько регуляторный арбитраж, которого уже нет, сколько рынок, который нельзя упустить».

Если сейчас молодому поколению нельзя, в отличие от займа, выдать кредит, продолжает господин Мехтиев, то завтра оно будет клиентом того, кто выдал ему заем сегодня.

«Молодежь все меньше и меньше верит мифологии и все больше и больше — технологиям и рекомендациям своего окружения, которое, попробовав раз, готово и дальше занимать и платить "на кончиках пальцев"»,— замечает основатель «Кредчека».

По данным «Банки.ру», к началу 2023 года ряд крупных игроков банковского рынка приобрел МФО. Так, «Росбанк» купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс», аналогичные активы находятся в портфелях «Альфа-Банка», «Совкомбанка», TCS Group Holding, владеющей «Т-Банком, «ОТП Банка», банка «Синара», «Уралсиба» и «Экспобанка».

По мнению господина Щербаченко, выход ведущих банков на рынок микрофинансирования способен привести к улучшению обслуживания для заемщиков, так как у таких организаций есть доступ к более дешевым источникам финансирования (например, депозитам) и потенциал предлагать более выгодные условия. «Это также повышает доверие к сегменту микрозаймов: клиенты могут больше доверять микрокредитным организациям, созданным крупными банками, из-за их репутации»,— заключает доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Господин Мехтиев добавляет, что из-за роста количества МФО, имеющих тесные связи с банками, займы становятся более технологичными. Однако несмотря на то что риск-профиль клиентов МФО становится все более и более качественным, растут иные составляющие цены займа — уровень ставок хоть и снижается, но не быстро. «На рынке МФО уже давно стало практикой предоставлять первый онлайн-заем по "нулевой" ставке. Да, это маркетинг, но и он стоит немало тем, кто его предлагает»,— обозначает ситуацию основатель «Кредчек».

Александра Тен